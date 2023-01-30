В Украине вырос уровень потребления электроэнергии, однако аварийные отключения пока не применяют, - Укрэнерго
По сравнению с выходными в понедельник в Украине традиционно возросло потребление электроэнергии, однако аварийные отключения ни в одной области пока не применяют
Об этом сообщает Укрэнерго .
По данным компании, потребление электроэнергии 30 января увеличилось, что характерно для начала рабочей недели. Дефицит в энергосистеме значителен из-за повреждения российскими ракетами ряда энергетических объектов, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
Все облэнерго получили круглосуточные лимиты потребления.
"По состоянию на утро 30 января аварийные отключения, вызванные превышением лимитов, пока не применялись", - говорится в сообщении.
В Укрэнерго отметили, что восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января, продолжается.
- 27 января лимиты потребления электроэнергии были превышены в десяти областях Украины, там применяли аварийные отключения света. На выходных потребление несколько снизилось.
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