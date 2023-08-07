В Украине вырос спрос на подержанные легковушки, - Укравтопром
В течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы
Об этом информирует Укравтопром .
"Июльское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 11 месяцев", – пишет пресс-служба.
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с июнем 2023 года регистрации подержанных автомобилей увеличились почти на 9%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%. Далее следуют дизельные – 33%, электромобили – 15%, авто с газобаллонным оборудованием – 5% и гибриды – 3%.
В июле Volkswagen Golf стал лидером среди ввозимых подержанных автомобилей. За 31 день в Украине зарегистрировано 1616 единиц этой модели.
Также в топ-10 самых популярных моделей луны вошли:
- RENAULT Megane – 1234;
- SKODA Octavia – 929;
- VOLKSWAGEN Passat – 741;
- NISSAN Leaf – 535;
- FORD Focus – 400;
- VOLKSWAGEN Touran – 384;
- NISSAN Qashqai – 377;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 377;
- AUDI A4 – 369.
Средний возраст подержанных автомобилей, зарегистрированных на украинских номерах в прошлом месяце, составлял 10 лет.
С начала года 106 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, прошли свою первую регистрацию в Украине, что в 3,3 раза больше количества новых автомобилей, проданных за тот же период.
- 28 июля Кабинет Министров Украины принял новое решение о проекте "Еврокордон", в рамках которого ввели обязательные электронные очереди для легковушек и автобусов, перевозящих пассажиров.
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