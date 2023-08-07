Об этом информирует Укравтопром .

"Июльское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 11 месяцев", – пишет пресс-служба.

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с июнем 2023 года регистрации подержанных автомобилей увеличились почти на 9%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%. Далее следуют дизельные – 33%, электромобили – 15%, авто с газобаллонным оборудованием – 5% и гибриды – 3%.

В июле Volkswagen Golf стал лидером среди ввозимых подержанных автомобилей. За 31 день в Украине зарегистрировано 1616 единиц этой модели.

Также в топ-10 самых популярных моделей луны вошли:

RENAULT Megane – 1234;

SKODA Octavia – 929;

VOLKSWAGEN Passat – 741;

NISSAN Leaf – 535;

FORD Focus – 400;

VOLKSWAGEN Touran – 384;

NISSAN Qashqai – 377;

VOLKSWAGEN Tiguan – 377;

AUDI A4 – 369.

Средний возраст подержанных автомобилей, зарегистрированных на украинских номерах в прошлом месяце, составлял 10 лет.

С начала года 106 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, прошли свою первую регистрацию в Украине, что в 3,3 раза больше количества новых автомобилей, проданных за тот же период.