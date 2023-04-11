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В Украине выпустят первую NFT-марку

11 апреля, 2023 вторник
08:31
Общество Укрпочта

Во вторник, 11 апреля, Укрпочта заявила о выпуске первой NFT-марки в Украине

Об этом в telegram-канале сообщил Генеральный директор АО "Укрпочта".

"Понимаю, что сейчас все обсуждают другой закон, тем не менее вчера, пока мы запускали марку "Kalush Orchestra" и это было круто, 283 голосами за депутаты ВР приняли за основу закон о NFT-марке. Искренне благодарю авторов Ю.Ю. Киселя, М. Зуеву и всех, кто голосовал за (кто против мы тоже знаем)", - говорится в сообщении.

Известно, что этот закон позволит Украине стать одной из первых стран мира, которая запустит NFT-марки, а также собрать значительные средства для ВСУ.

Справка

Законопроект №8280 с поправками в закон "О почтовой связи" был принят за основу 283 голосами. Согласно пояснительной записке к документу, он призван усовершенствовать область почтовой связи.

Принятый документ определяет цифровую почтовую марку как объект изобразительного искусства, не являющийся средством оплаты услуги почтовой связи по пересылке письменной корреспонденции. Выпускать такие NFT будет национальный почтовый оператор "Укрпочта", и этой компании будут принадлежать права на цифровое изображение почтовой марки.

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