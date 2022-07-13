Об этом сообщает в фейсбуке ВМС Вооруженных сил Украины.

Памятная монета посвященная Военно-морским силам вводится в обращение с 14 июля.

"Посвящен отдельному виду Вооруженных сил Украины, предназначенному для сдерживания или отпора во взаимодействии с другими видами ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами вооруженной агрессии против Украины с моря и на приморских направлениях, защиты суверенитета и государственных интересов Украины", - говорится в сообщении.

В центре монеты расположена эмблема ВМС, внизу слева – малый герб Украины, справа от него – номинал 10 и графический символ гривны.

На реверсе – корабли как символ Военно-морских сил ВСУ.

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