Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.

Судья, причастная к депортации крымчанина с территории временно оккупированного полуострова, приговорена к 10 годам лишения свободы заочно. Это стало первым подобным случаем в Украине.

"При публичном обвинении прокуратуры автономии к 10 годам лишения свободы заочно приговорена судья, которая причастна к депортации крымчанина с территории временно оккупированного полуострова. Она признана виновной в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры автономии.

В ведомстве сообщили, что после оккупации Россией полуострова злоумышленница перешла на службу в незаконно созданные судебные органы и заняла руководящую должность "главы Армянского городского суда Республики Крым". Женщина принимала непосредственное участие в реализации преступной политики государства-оккупанта, направленного на изменение демографического состава населения в Крыму.

"Судья достоверно знала, что с 2014 года жители Крыма имеют статус лиц, которые находятся под защитой международного гуманитарного права. Вопреки этому она приняла решение о выдворении гражданина Украины с территории временно оккупированного полуострова", - подчеркнули в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что незаконное решение было мотивировано якобы отсутствием разрешительных документов и несоблюдением правил пребывания на территории РФ.

"Однако никаких дополнительных разрешений оккупационной администрации РФ в Крыму для проживания граждан Украины на временно оккупированной территории полуострова по национальному законодательству не предусмотрено", - говорится в сообщении.

По словам руководителя прокуратуры АР Крым и Севастополя Игоря Поночевного, этот случай стал своего рода прецедентом в национальной правовой системе. По его словам, такая работа органов правопорядка автономии разрушает миф о "безнаказанности оккупационных властей в Крыму".