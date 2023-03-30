В Украине вынесен первый приговор судьи за депортацию гражданского населения из Крыма
10 лет заключения заочно назначили судьи, причастной к депортации украинца с территории временно оккупированного Крыма
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.
Судья, причастная к депортации крымчанина с территории временно оккупированного полуострова, приговорена к 10 годам лишения свободы заочно. Это стало первым подобным случаем в Украине.
"При публичном обвинении прокуратуры автономии к 10 годам лишения свободы заочно приговорена судья, которая причастна к депортации крымчанина с территории временно оккупированного полуострова. Она признана виновной в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры автономии.
В ведомстве сообщили, что после оккупации Россией полуострова злоумышленница перешла на службу в незаконно созданные судебные органы и заняла руководящую должность "главы Армянского городского суда Республики Крым". Женщина принимала непосредственное участие в реализации преступной политики государства-оккупанта, направленного на изменение демографического состава населения в Крыму.
"Судья достоверно знала, что с 2014 года жители Крыма имеют статус лиц, которые находятся под защитой международного гуманитарного права. Вопреки этому она приняла решение о выдворении гражданина Украины с территории временно оккупированного полуострова", - подчеркнули в ведомстве.
В прокуратуре отметили, что незаконное решение было мотивировано якобы отсутствием разрешительных документов и несоблюдением правил пребывания на территории РФ.
"Однако никаких дополнительных разрешений оккупационной администрации РФ в Крыму для проживания граждан Украины на временно оккупированной территории полуострова по национальному законодательству не предусмотрено", - говорится в сообщении.
По словам руководителя прокуратуры АР Крым и Севастополя Игоря Поночевного, этот случай стал своего рода прецедентом в национальной правовой системе. По его словам, такая работа органов правопорядка автономии разрушает миф о "безнаказанности оккупационных властей в Крыму".
- Ранее Центр нацсопротивления сообщил, что российские захватчики во временно оккупированном Крыму усиливают давление на крымских татар: увеличились аресты и количество выданных повесток.
- 29 марта стало известно, что в оккупационном Киевском районном суде Симферополя прокурор пригласил 10 лет заключения для крымского татарина Аппаза Куртамета за "финансирование незаконного вооруженного формирования", а именно добровольческого батальона "Крым".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.31
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.18
- Актуальное
- Важное