В Украине выгоднее всего инвестировать в гривневые облигации, — президент Ассоциации украинских банкиров

Такое мнение озвучил Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банкиров, в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".



"Мы делали анализ относительно доходности различных инвестиционных инструментов. Первое место в украинской экономике сейчас занимают гривневые облигации, ОВГЗ. Второе место - это гривневые депозиты в банковской системе, а дальше уже инвестиции в недвижимость с последующей ее сдачей в аренду", - сказал Дубас.

"Эспрессо" и Институт экономических исследований и политических консультаций в рамках совместного проекта к 30-летию независимости Украины рассказали, как Украина начала выпускать долговые бумаги.

Группа ICU стала самым крупным торговцем ОВГЗ на биржевом рынке по итогам 2020 года.