В Украине выгоднее всего инвестировать в гривневые облигации, — президент Ассоциации украинских банкиров
Сейчас в Украине один из наиболее выгодных способов вложить деньги — приобрести гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)
Такое мнение озвучил Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банкиров, в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Мы делали анализ относительно доходности различных инвестиционных инструментов. Первое место в украинской экономике сейчас занимают гривневые облигации, ОВГЗ. Второе место - это гривневые депозиты в банковской системе, а дальше уже инвестиции в недвижимость с последующей ее сдачей в аренду", - сказал Дубас.
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- Группа ICU стала самым крупным торговцем ОВГЗ на биржевом рынке по итогам 2020 года.
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