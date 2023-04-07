Об этом президент Украины объявил во время первого такого Ифтара, пишет Укринформ.

"Сегодня мы начинаем такую традицию для Украины – Ифтара именно на официальном уровне вместе с нашими героями – присутствующими воинами-мусульманами, вместе с Меджлисом крымскотатарского народа, вместе с представителями всего мусульманского сообщества Украины. И этим мы утверждаем, что Украина ценит каждого человека, ценит каждое сообщество", - сказал Владимир Зеленский и подчеркнул, что разнообразие и уважение друг к другу являются частью характера независимой Украины.

"Украина всегда будет помнить тех, кто бьется, чтобы на всей нашей территории была свобода и безопасность. Все мы объединены верой, и нам наверняка не дано знать всего впереди пути, но мы все уверены в одном: нас не сломать, не разъединить и не стереть, особенно наше главное - не стереть наши ценности, потому что мы идем с уважением ради единства и свободы, мы доверяем Тому, кто дал нам это главное, кто дал нам жизнь, и верим, что придет день, когда Он даст нам и победу", - сказал президент.

Справка :

Ифтар – прием пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан, который проводится после вечерней молитвы по местному времени. В конце ХХ ст. мусульмане стали организовывать Ифтар в разных странах не только для мусульман. Это повод для укрепления связей между представителями разных национальностей, проживающих в стране, ознакомление с жизнью мусульман.