В Украине вводится единая электронная карта для пациента
В Министерстве здравоохранения планируют внедрить электронные карточки для пациентов, у которых будет собрана вся медицинская информация о нем
Об этом на брифинге 18 февраля заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
"В перспективе это освободит медицинские учреждения от бумажных картотек, а пациентов – от коллекции медицинских выписок на дому", – сказала Карчевич.
Отмечается, что учреждения здравоохранения независимо от формы собственности будут вести базовые медицинские записи в Электронной системе здравоохранения.
"ЕСОЗ – большая двухкомпонентная система, содержащая ранее хранившиеся в бумажной форме медицинские данные. Система объединяет 34 млн пациентов и 5,5 тыс. учреждений здравоохранения", – уточнила Мария Карчевич.
В настоящее время в программу присоединились коммунальные медицинские учреждения, а в ЕСОЗ уже внесли до 700 млн медицинских записей.
Кроме того, частные клиники тоже обязаны вносить данные о пациенте в единую базу.
Таким образом, вся медицинская информация о пациенте будет храниться в электронной медицинской карточке, доступ к которой будет иметь как пациент, так и врачи разных учреждений.
"Все медучреждения будут работать в равных условиях, без монополии на информацию о пациенте. Государство берет на себя ответственность за сохранение медицинской информации в одном месте", – добавила заместитель министра.
- Напомним, что заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич заявила , что после внедрения электронного рецепта на антибиотики такой рецепт будет предусмотрен на наркотические и все рецептурные препараты.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил , что с начала 2022 года в программу медицинских гарантий включен новый пакет медуслуг – "Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях".
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