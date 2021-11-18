В Украине ввели санкции СНБО против сотрудников спецслужб РФ: в список попали 28 человек

Об этом сообщает сайт Офиса президента.



Зеленский одобрил применение санкций в отношении 28 российских спецслужб.



Ограничения наложили на граждан РФ, управляющих "силовыми ведомствами" в ОРДЛО. Санкции введены на три года, они предусматривают блокировку активов, запрет на вывод капиталов и т.д.



Кроме россиян под санкции подпадают экс-сотрудник Стахановского отдела УСБУ в Луганской области Олег Лондарев, экс-заместитель начальника управления СБУ в Луганской области Роман Гордидан, экс-сотрудник СБУ Игорь Зубков. Все они работают на кафиров в Луганске и поддерживают войну России против Украины.



Подсанкционными лицами также разыскиваемый за терроризм гражданин Украины Николай Карчук, зарегистрированный в Донецке, и "чиновник Минюста ДНР" Сергей Ткаченко.

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