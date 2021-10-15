В Украине ввели санкции против сети супермаркетов с РФ
Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против сети Mere (проект владельцев российской сети супермаркетов "Светофор")
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Рассматривался вопрос санкций в отношении компании Mere. Она не имеет права работать", - сказал Данилов.
"Единственный город - это Белая Церковь, там, где они еще, скажем так, что-то делают, но после сегодняшнего заседания СНБО они уже не могут работать на территории нашей страны", - добавил он.
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