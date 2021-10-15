В Украине ввели санкции против сети супермаркетов с РФ

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Рассматривался вопрос санкций в отношении компании Mere. Она не имеет права работать", - сказал Данилов.

"Единственный город - это Белая Церковь, там, где они еще, скажем так, что-то делают, но после сегодняшнего заседания СНБО они уже не могут работать на территории нашей страны", - добавил он.