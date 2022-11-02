В Украине ввели почасовые отключения света в 7 регионах
С 6 ч утра 2 ноября в Киевской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Житомирской и Сумской областях будет действовать график почасового отключения электроэнергии
Об этом сообщает Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" на своей странице в фейсбуке.
Укрэнерго отмечает, что по графику ежедневно будут выключать электроэнергию определенным пользователям указанных областей. Расписание отключения уже должно быть составлено и обнародовано на сайтах облэнерго.
"Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", - отмечают в Укрэнерго.
Информацию об отключении в разных регионах Украины можно посмотреть на ссылке .
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