Об этом сообщает Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" на своей странице в фейсбуке.

Укрэнерго отмечает, что по графику ежедневно будут выключать электроэнергию определенным пользователям указанных областей. Расписание отключения уже должно быть составлено и обнародовано на сайтах облэнерго.

"Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", - отмечают в Укрэнерго.

Информацию об отключении в разных регионах Украины можно посмотреть на ссылке .

Ночью 1 ноября Украину атаковали 13 дронов-камикадзе.

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