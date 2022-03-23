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В Украине ввели контроль за ростом цен на социально значимые товары, - Госпотребслужба

23 мартa, 2022 среда
06:51
война с Россией

Госпотребслужба ввела контроль за ростом стоимости социально значимых товаров в Украине в период военного положения

Об этом сообщил пресс-центр Госпотребслужбы .

В Украине для бесперебойной работы предприятий во время военного положения остановили государственный и государственный рыночный надзор.

"Государственный надзор (контроль) во время военного положения в Украине будет осуществляться только для сдерживания роста цен на социально значимую продукцию, гарантируя их доступность для населения и при наличии угрозы, что оказывает значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей природной среды и обеспечение безопасности государства", - отметили в ведомстве.

В такие товары вошли мука пшеничная, макаронные изделия, батон, хлеб, крупа гречневая, крупа овсяная, свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко, масло, сливочное, сметана, яйца куриные, подсолнечное масло, сахар кристаллический, капуста белокачанная, лук репчатый, свекла, морковь, картофель, этанол (раствор 96%), нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные, антибактериальные лекарственные средства отечественные, бензин (марок А-92, А-95), дизельное горючее, газ сжиженный для автомобилей.

Для оперативного реагирования и контроля цен на товары Госпотребслужба ввела ежедневный мониторинг. Согласно предоставленной информации, с 14 марта почти во всех областях Украины наладили логистику многих предприятий, что улучшило ассортимент продукции, позволило снизить цены на бакалею, хлебобулочные изделия, некоторые молочные и мясные товары, а также на горючее.

Учитывая сложность времени, в Госпотребслужбе призвали не повышать необоснованно цен на товары существенной социальной значимости в период военного положения в Украине.

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