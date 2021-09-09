В Украине введут "зеленый" и "желтый" COVID-сертификаты
Украинцам для внутреннего использования будут выдавать "зеленый" и "желтый" сертификаты вакцинации от COVID-19
Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Следовательно, "зеленый" COVID-сертификат будет выдаваться после двух доз вакцины.
В свою очередь, "желтый" сертификат - после первой дозы для внутреннего использования.
"Срок действия" желтого "сертификата - время между прививками", - подчеркнул Кузин.
По его словам, срок действия - это главная разница между "зеленым" и "желтым" сертификатами, по сути, они будут давать одинаковые привилегии для вакцинированных, например, на посещение спортзалов и ресторанов.
- Министерство здравоохранения Украины расширило перечень лиц, подлежащих тестированию на коронавирус. Вакцинированы от коронавируса отныне не подлежат самоизоляции после контакта с зараженным коронавируса.
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