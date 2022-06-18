Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграме.

По его словам, реформа диджитализации и цифровизация услуг для бизнеса и украинцев - один из ведущих элементов антикоррупционной правительственной стратегии.

"В последнем разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен мы говорили о планах Украины по большой программе цифровизации. В ближайшее время правительство Украины внедрит цифровое растаможивание авто за 5 минут. Без махинаций и коррупции. Все автоматически, прозрачно и быстро. Это часть нашего проекта "Цифровая таможня", - подчеркнул премьер-министр.

Также в ближайшее время Украина собирается присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита. Это позволяет обмениваться информацией с европейскими таможнями и устраняет риск махинаций. Министр отметил, что такая конвенция обеспечивает бизнесу и гражданам новое качество сервиса - максимально быстрое и удобное.

"Успешный опыт Украины в цифровизации публичных услуг уже получил высокую оценку и поддержку со стороны ЕС. Украина - один из лидеров в мире в вопросе цифровизации, и, я уверен, наш опыт пригодится и другим европейским странам", - отметил Денис Шмыгаль.

15 июня Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк встретилась с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, чтобы обсудить цифровизацию Украины .

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