В Украине введут электронный документооборот во время прохождения ВЛК

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам Маляр, сейчас идет модернизация военно-врачебных комиссий. Правительство приняло решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения ВЛК.

"До сегодняшнего времени все документы, связанные с прохождением ВЛК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего, передавались в бумажном виде, что существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего", - отметила Маляр.

Теперь Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы.

"Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВЛК", - отметила Анна Маляр.

Военные части, центры комплектования и медицинские учреждения смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:

именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения;

постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВЛК;

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья.

выдержки из приказов воинской части.

"Для этого во исполнение постановления Правительства внедряется соответствующее техническое решение. Этот шаг является частью системной работы Правительства Украины по улучшению усовершенствования работы ВЛК", - говорится в сообщении.