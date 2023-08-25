В Украине введут электронный документооборот во время прохождения ВЛК
В пятницу, 25 августа, украинское правительство приняло существенную реформу для модернизации военно-врачебных комиссий
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По словам Маляр, сейчас идет модернизация военно-врачебных комиссий. Правительство приняло решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения ВЛК.
"До сегодняшнего времени все документы, связанные с прохождением ВЛК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего, передавались в бумажном виде, что существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего", - отметила Маляр.
Теперь Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы.
"Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВЛК", - отметила Анна Маляр.
Военные части, центры комплектования и медицинские учреждения смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:
- именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения;
- постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВЛК;
- справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
- выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
- рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья.
- выдержки из приказов воинской части.
"Для этого во исполнение постановления Правительства внедряется соответствующее техническое решение. Этот шаг является частью системной работы Правительства Украины по улучшению усовершенствования работы ВЛК", - говорится в сообщении.
- 25 августа главе столичной ВЛК сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу путем подделки документов.
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