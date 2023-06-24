В Украине второй раз за ночь объявлена воздушная тревога: зафиксирован пуск "калибров"
В Украине второй раз за ночь объявлена воздушная тревога: зафиксирован пуск калибров. Опасность распространяется на южные и центральные области
О ракетной опасности сообщили ПС ВСУ.
Ракеты направлены в направление Юга и Центра Украины.
В этих регионах объявлена воздушная тревога.
ПС ВСУ также предупредили , что в Донецкой области существует угроза применения баллистических ракет.
"Общественное" сообщает о взрывах в Одессе.
- Напомним, во время первой ночной атаки зафиксированы попадания в Харькове и Днепре, в Киевской области сбито более 20 ракет, есть погибшие и пострадавшие.
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