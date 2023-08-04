Об этом он сообщил на заседании правительства.

"В июне этого года отдельных руководителей на местах мы уволили, а некоторым вынесли выговоры за ненадлежащее состояние укрытий. Прошло больше месяца, а потому сейчас дадим поручение снова провести проверки относительно того, была ли исправлена ситуация. Там, где ничего с состоянием укрытий не изменилось, снова будут кадровые решения", - говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что поскольку в скором времени начинается учебный год, необходимо обустроить качественные, комфортные и надежные укрытия в учебных заведениях. По его словам, правительство уже выделило на это средства, для детсадов и школ разработаны проекты, учитывающие современные требования по безопасности, безбарьерности и энергоэффективности.

"Органы местного самоуправления могут бесплатно воспользоваться этими проектами и сэкономить средства и время на разработку документации", - добавил он.

Премьер-министр также анонсировал проверку готовности Пунктов несокрушимости в связи с приближением осенне-зимнего периода.

Что известно о проверке укрытий

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако оно было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты перед закрытым входом в укрытие погибли три киевлянки: две взрослые женщины и несовершеннолетняя девушка.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, поручив проверить все укрытия на Украине, в том числе все в столице. Столичные власти заявили, что теперь все хранилища в городе будут постоянно открыты.

КГГА заявила, что укрытия в Киеве планируют оборудовать автоматизированной системой открытия для круглосуточного доступа и пообещала установить модульные железобетонные объекты защиты.

10 июня министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин после проверки всех укрытий столицы заявил, что только 15% из них пригодны к использованию.

В то же время ГСЧС сообщила, что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий - около 63 тыс. объектов, из которых около трети оказались закрытыми или непригодными к использованию.

В Одессе обследовали более 1300 объектов двойного назначения (подвалы, паркинги, подземные этажи торговых центров). Из них могут быть использованы в качестве укрытия почти 340 объектов.

19 июля Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности дал рекомендации украинцам, которые сталкиваются с закрытыми укрытиями во время воздушной тревоги.

29 июля стало известно, что около 65% учебных заведений в Украине имеют укрытия. Отмечается, что лучшая ситуация с укрытиями в учреждениях профессионально-технического образования – 95%. Всего 55% детских садов имеют укрытие, а в школах ситуация немного лучше – 75% оборудованы бомбоубежищами.