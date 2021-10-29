В Украине вступят в силу изменения ПДД с 1 ноября: появятся новые дорожные знаки и разметка

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Так, с 1 ноября появятся следующие знаки:

жилая зона;

пешеходная дорожка;

начало населенного пункта и его окончание;

направление поворота;

места разрешенной остановки и стоянки;

запрещение движения транспортных средств;

автозаправочные/электрозарядные станции;

место для зарядки электромобилей;

платная дорога и ее конец;

островок безопасности;

диагональный пешеходный переход и другие.

Также появится новая дорожная разметка.

"Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке; перед выходами из территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог и т.д. К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная", - сообщил он.

Белошицкий подчеркнул, что именно Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была.

Он отметил, что изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно: новое определение велосипедной дорожки; понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда; указанные права и обязанности велосипедистов - и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения; регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных) КУоАП.

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