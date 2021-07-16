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В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона: перечень

16 июля, 2021 пятница
08:22
Общество

В Украине 16 июля начали действовать новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

Какие нормы действуют с сегодняшнего дня:

  • все культурно-художественные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм, а также в случае, если применение государственного языка требует творческого замысла организатора. Сопровождение всех мероприятий должно происходить на украинском языке. Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться переводом;
  • информационные материалы о культурно-художественных мероприятиях и билеты на них должны изготавливаться на государственном языке. Использование других языков допускается, если текст будет не больше по объему и шрифтом, чем текст на государственном языке.
  • все спектакли на другом языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык
  • языком музейного дела и выставок является государственный язык. Вся информация должна подаваться на украинском языке. Дублирование на другом языке разрешается, но на условиях приоритетности государственного языка. Это касается объявлений, билетов, информационной продукции и тому подобное;
  • языком туристического и экскурсионного обслуживания является государственный язык. На другом языке может осуществляться обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства;
  • языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. Фильмы, созданные на иностранном языке, которые демонстрируются, в том числе и на телевидении, дублированы или озвучены на государственном языке. Демонстрация иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами на государственном языке разрешается в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей;
  • Украинские издатели обязаны выдавать на государственном языке не менее 50 процентов всех выданных в течение года названий книжных изданий, а доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине, должна составлять не менее 50 процентов.
  • 16 июля начинается регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и лиц, которые хотят получить гражданство Украины. Первые экзамены начнутся уже 19 июля.

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