В Украине вступил в силу закон об Э-резидентстве
1 апреля в Украине вступил в силу закон об электронном резидентстве для иностранных граждан. Теперь специалисты, проживающие за границей, смогут становиться предпринимателями в Украине
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Закон о Э-резидентстве позволит иностранным IT-специалистам становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет. В Минцифре отметили, что все необходимые процедуры можно выполнять онлайн.
В ведомстве назвали новые возможности для иностранцев. Закон им позволит:
- в несколько кликов становиться предпринимателями в Украине;
- дистанционно управлять своим делом с помощью современных технологий;
- подписывать документы электронной подписью;
- дистанционно открывать банковские счета и управлять ими;
- уплачивать налоги на льготных условиях.
В Минцифре отметили, что Э-резидентство позволит привлекать международные инвестиции и сделает Украину мировым IT-брендом. Согласно прогнозам, только в первый год после полноценного запуска проекта около 1000 иностранных предпринимателей получат статус Е-резидентов.
"А это плюс 1 млн долларов в украинский бюджет", - подчеркнули в ведомстве.
В то же время резидентами не могут стать предприниматели, уже имеющие доход в Украине, а также граждане государства-агрессора (России) или находящиеся в санкционном списке.
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