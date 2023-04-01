Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Закон о Э-резидентстве позволит иностранным IT-специалистам становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет. В Минцифре отметили, что все необходимые процедуры можно выполнять онлайн.

В ведомстве назвали новые возможности для иностранцев. Закон им позволит:

в несколько кликов становиться предпринимателями в Украине;

дистанционно управлять своим делом с помощью современных технологий;

подписывать документы электронной подписью;

дистанционно открывать банковские счета и управлять ими;

уплачивать налоги на льготных условиях.

В Минцифре отметили, что Э-резидентство позволит привлекать международные инвестиции и сделает Украину мировым IT-брендом. Согласно прогнозам, только в первый год после полноценного запуска проекта около 1000 иностранных предпринимателей получат статус Е-резидентов.

"А это плюс 1 млн долларов в украинский бюджет", - подчеркнули в ведомстве.

В то же время резидентами не могут стать предприниматели, уже имеющие доход в Украине, а также граждане государства-агрессора (России) или находящиеся в санкционном списке.