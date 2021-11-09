В Украине вступил в силу закон о запрещении передвижных цирков и выгула собак без намордников

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.



Согласно тексту документа, он предусматривает увеличение штрафов за выгул собак без поводков и намордников. Закон также запрещает работу передвижных цирков, зоопарков и выставок.



Следовательно, выгул собак без поводков и намордников или в не отведенных для этого местах предусматривает штраф от 170 до 340 грн. Для должностных лиц наказание предусматривает предупреждение или штраф от 340 до 850 грн. Отмечается, что эта норма относится только к породам собак, которые отнесены к категориям опасных.



Если такое нарушение осуществляется повторно в течение года, штраф для физического лица увеличивается до 340-510 грн, для должностного - до 510-1020 грн.



При этом, если нарушение сопровождается причинением вреда здоровью человека или его имуществу, то физическому лицу грозит штраф от 1700 до 3400 грн с конфискацией животного, должностным лицам - от 3400 до 5100 грн с конфискацией животного.



Кроме того, к полномочиям местных властей в сфере охраны животных от жесткого обращения отнесли принятие мер и обеспечение запрета передвижных зверинцев, зоопарков, выставок диких животных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb