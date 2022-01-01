В Украине вступил в силу закон о регистрации SIM-карт по паспорту

Закон обнародован на официальном сайте Верховной Рады .

Закон предусматривает, что пользователь обязан идентифицироваться у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Закон предоставляет переходный период до 1 января 2025 года. К тому времени абоненты, пользовавшиеся услугами оператора, смогут идентифицировать себя, предоставив паспортные данные.

После этого периода поставщики не будут предоставлять услуги пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию.

Законодатели считают, что таким образом можно повысить защиту абонентов операторов мобильной связи в Украине. В частности, данных и персональной информации. Это также должно служить защитой от мошенничества.