В Украине вступил в силу закон о разрешении передачи имущества вузов, которое не используется

Об этом говорится в тексте закона, который был опубликован в издании "Голос Украины".



Согласно тексту закона имущество, закрепленное за государственным или коммунальным учреждением высшего образования, в том числе и тем, который имеет статус национального, может бесплатно передаваться государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научному учреждению или научной организации государственной формы собственности.



Отмечается, что передача возможна только в случае использования такого имущества исключительно для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами или законом "О научной и научно-технической деятельности".



При этом объекты и имущество государственных и коммунальных высших учебных заведений не подлежит приватизации или использованию для видов деятельности, не предусмотренных специальными законами, кроме предоставления в аренду для услуг, которые не могут непосредственно предоставить вузы, связанные с обеспечением образовательного процесса или обслуживанием учеников.



Так, в документе указано, что имущество учебных заведений, которое не используется, может быть вкладом в совместную деятельность.

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