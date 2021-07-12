Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика В Украине вступил в силу закон о разрешении передачи имущества вузов, которое не используется

В Украине вступил в силу закон о разрешении передачи имущества вузов, которое не используется

12 июля, 2021 понедельник
15:56
Экономика студент

В Украине 12 июля вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно эффективного управления имуществом высших учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности

Об этом говорится в тексте закона, который был опубликован в издании "Голос Украины".

Согласно тексту закона имущество, закрепленное за государственным или коммунальным учреждением высшего образования, в том числе и тем, который имеет статус национального, может бесплатно передаваться государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научному учреждению или научной организации государственной формы собственности.

Отмечается, что передача возможна только в случае использования такого имущества исключительно для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами или законом "О научной и научно-технической деятельности".

При этом объекты и имущество государственных и коммунальных высших учебных заведений не подлежит приватизации или использованию для видов деятельности, не предусмотренных специальными законами, кроме предоставления в аренду для услуг, которые не могут непосредственно предоставить вузы, связанные с обеспечением образовательного процесса или обслуживанием учеников.

Так, в документе указано, что имущество учебных заведений, которое не используется, может быть вкладом в совместную деятельность.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb  

Читайте также:
10 июля, 2021 суббота
Новая стратегия нацбезопасности России свидетельствует, что россияне напуганы, Путин строит "железный занавес" от Запада, - Орешкин
11 июля, 2021 воскресенье
Рэпер Серега обнялся с Лукашенко
11 июля, 2021 воскресенье
ВСУ подошли вплотную к Докучаевску, - СМИ
Киев
+28
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.16
    Покупка 27.16
    Продажа 27.39
  • EUR
    Покупка 32.09
    Продажа 32.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
12 июля
17:29
На въезде в Киев задержали автомобиль, в котором обнаружили автоматы Калашникова
17:28
Украина-Швеция
Украина возглавила престижный рейтинг Евро-2020
17:17
Алексей Данилов
СНБО соберется на заседание 16 июля, но не в Киеве, - Данилов
17:02
Китайский марсоход проехал уже более 400 метров на Марсе
17:00
Денис Шмигаль
Штамм "дельта": в Украине готовятся к вспышке заболеваемости коронавирусом
16:59
"Динамо" нашло себе нового бомбардира в чемпионате Словакии
16:57
СБУ разоблачила злоумышленников, которые предлагали взятку за легализацию иностранцев в Украине
16:44
Литва усилит границу с Беларусью армейскими частями из-за угрозы мигрантов
16:16
Sea Breeze
Военные учения Sea Breeze продемонстрировали миру агрессивную политику РФ в Черном море, - Шелест
16:16
Италия - Англия
Не вешай нос: в английском топ-клубе отреагировали на расизм в отношении футболиста, который не реализовал решающий пенальти в финале Евро-2020
16:16
В Варшаве не пустили в самолет эстонского посла без маски
16:06
ДНР
"Министра культуры "ДНР"" будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины, ему грозит 10 лет тюрьмы
15:59
Джеки Чан
Джеки Чан заявил о желании вступить в компартию Китая
15:55
Ученые в Китае собрали первый урожай "космических семян"
15:44
Александр Корниенко
Корниенко: Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии
15:42
В аэропорту Одессы откроют новую взлетно-посадочную полосу
15:37
Pfizer вакцина
В Киеве не выделено ни одной дозы Pfizer для вакцинации всех желающих, - КГГА
15:32
В Израиле Верховный суд разрешил однополым парам становиться родителями
15:27
На Дальнем Востоке РФ на трассу упал танк. ВИДЕО
15:27
коронавирус
В Бельгии умерла женщина, которая заразилась одновременно двумя штаммами COVID-19
15:22
Конор Макгрегор
Можешь праздновать эту незаконную победу сколько хочешь, - Макгрегор обратился к Пуарье после поражения. ВИДЕО
15:18
вакцинация
Почти 300 человек из ОРДЛО и Крыма записались на вакцинацию от COVID-19 на подконтрольной Киеву территории
15:18
взятка
Экс-чиновника Генпрокуратуры приговорили к двум годам тюрьмы за взятку
15:16
В Грузии журналисты и оппозиция сорвали заседание парламента. Идет подготовка к объявлению недоверия правительству
15:12
вакцинация от коронавируса
Интервал между вакцинацией от COVID-19 и другими болезнями можно сократить до 14 дней, - МОЗ
15:08
За сутки в Украине утонули 32 человека, с начала июля зарегистрировано 124 смерти на воде, - ГСЧС
14:49
СБУ разоблачила пророссийских интернет-агитаторов
Руководствовались из РФ и призывали к войне: СБУ разоблачила пророссийских интернет-агитаторов
14:48
В Харькове депутат от ОПЗЖ восстановил "камень дружбы с РФ", неизвестные его снова разрушили, - активисты
14:47
Георгий Бущан
Украина установила позорное достижение на Евро-2020
14:41
Талибы
Талибы ведут бои за стратегический город Газни на трассе Кабул-Кандагар
14:33
COVID-вакцина
В Украину прибыли еще 500 тыс. доз вакцины СoronaVac, - МЗ
14:30
Ярослав Железняк
В бюджетном законопроекте есть поправки, которые нивелируют языковой закон, - нардеп Железняк
14:23
Синоптики предупредили об угрозе схода селевых потоков и оползней в Карпатах
14:20
В Болгарии на парламентских выборах наибольшее число голосов получили коалиция экс-премьера и партия шоумена-певца
14:15
молния
В Индии от удара молнии во время селфи погибли 11 человек
14:08
Северный поток-2
"Северный поток-2" через 10 лет планируют использовать для транспортировки водорода - директор Nord Stream 2 AG
14:07
Александр Корниенко
"Слуга народа" даст за легализацию медицинского каннабиса около 200 голосов, - Корниенко
14:02
Гарет Саутгейт
Тренер Англии объяснил, кто виноват в поражении в серии пенальти финала Евро-2020
14:00
В горсовете Харькова прошли обыски по делу о присвоении 5 млн грн
В горсовете Харькова прошли обыски по делу о присвоении 5 млн грн
13:58
В Украине совершено более 500 сделок с сельхозземлей с момента запуска рынка 1 июля, - Минагрополитики
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV