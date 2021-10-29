В Украине вступил в силу закон о переходе прав собственности на землю одновременно с недвижимостью

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Офиса противодействия рейдерству.



Согласно сообщению, 28 октября 2021 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно единой правовой доли земельного участка и размещенного на нем объекта недвижимости".



Отмечается, что этот закон направлен на урегулирование одновременного перехода права частной собственности или использования земельного участка, на котором размещен объект недвижимого имущества или объект незавершенного строительства.

Закон устраняет пробелы в правовом регулировании вопросов, связанных с оформлением и переходом прав на земельный участок в случае получения права собственности на недвижимое имущество (жилой дом, здание или сооружение), размещенное на нем.

Так, закон устанавливает обязательность одновременного оформления прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества (жилой дом, здание или сооружение), расположенного на нем, а также обратный порядок одновременного перехода прав на недвижимое имущество в случае перехода прав на земельный участок, на котором расположено указанное недвижимое имущество (жилой дом, здание или сооружение).

При этом новое правило не распространяется на сделки по купле-продаже квартир в многоквартирных домах, а также не касается земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности.

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