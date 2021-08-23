В Украине вступил в силу закон, который приравнивает э-паспорта к обычным
В Украине с 23 августа вступил в силу закон №1368-IX, который приравнивает э-паспорта к бумажным
Об этом говорится в заключительных положениях закона, текст которого опубликован на сайте Верховной Рады.
Согласно тексту документа, он закрепляет на законодательном уровне определения э-паспорта и э-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.
Таким образом, э-паспорт можно будет использовать во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины, во время медицинского обслуживания или банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты, а также при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.
При этом э-паспорта будут доступны только тем украинском, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля подписал закон, который приравнивает э-паспорта к бумажным.
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