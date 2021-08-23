В Украине вступил в силу закон, который приравнивает э-паспорта к обычным

Об этом говорится в заключительных положениях закона, текст которого опубликован на сайте Верховной Рады.



Согласно тексту документа, он закрепляет на законодательном уровне определения э-паспорта и э-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.



Таким образом, э-паспорт можно будет использовать во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины, во время медицинского обслуживания или банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты, а также при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.



При этом э-паспорта будут доступны только тем украинском, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля подписал закон, который приравнивает э-паспорта к бумажным.