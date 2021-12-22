В Украине все центры вакцинации не будут работать 1-2 января

Об этом сообщила заместитель главы Минздрава Мария Карчевич.



"1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты", - отметила она.



Мария Карчевич добавила, что в другие дни они будут работать в обычном режиме.

Напомним, в Украине от COVID-19 полностью вакцинировано 13 141 446 человек, дополнительные прививки получили 325 граждан.

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