В Украине все центры вакцинации не будут работать 1-2 января
По всей Украине на два дня закроют центры и пункты вакцинации от коронавируса
Об этом сообщила заместитель главы Минздрава Мария Карчевич.
"1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты", - отметила она.
Мария Карчевич добавила, что в другие дни они будут работать в обычном режиме.
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