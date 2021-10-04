В Украине вполне реально производить COVID-вакцины Pfizer и Moderna, - Кузин
Украина может локализовать производство вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "Фокус" .
"Это (локализация производства вакцин Pfizer и Moderna в Украине - ред.) вполне реально. Компания "Индар" уже внедряет свою исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украину, которую представили на заседании Совета национальной безопасности Украины. Большая научно-исследовательская команда работает над тем, чтобы процесс производства был полностью украинским", - подчеркнул он.
Кузин отметил, что реагенты для производства вакцин должны поставлять украинские химические заводы.
- Напомним, в Минздраве заявили, что вакцина от коронавируса Moderna осталась только в Ровенской области .
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