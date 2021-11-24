В Украине впервые зафиксировали наиболее заразный штамм коронавируса – Дельта AY.4.2
Ученые Института молекулярной биологии и генетики впервые обнаружили в Украине наиболее заразную мутацию дельта-штамма
Об этом сообщает в Facebook Институт молекулярной биологии и генетики.
"Впервые в Украине зафиксировано появление штамма Дельта AY.4.2 - в городе Днепр. Этот вариант дельты британские ученые считают наиболее контагиозным (быстро передаваемым, - ред.) из всех вариантов вируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
Впервые этот вариант мутации штамма был зафиксирован в Великобритании летом 2021 года.
Кроме того, ученые Института проанализировали 75 образцов, которые взяли у больных коронавирусом в восьми регионах Украины – Харькове, Херсоне, Киеве, Львове, Ужгороде, Одессе, Днепре и Луцке.
"Во всех без исключения образцах детектирован дельта-штамм", - отметили исследователи.
В 60% случаев обнаружили так называемый материнский дельта-штамм , в остальных – мутированные его варианты.
"Среди них есть Дельта AY.4, который, как уже доказали британские ученые, имеет повышенный уровень контагиозности по сравнению с "материнским" индийским штаммом. Наиболее поражена им, судя по выборке, Волынь: в трети исследуемых образцов из этой области детектирован штамм Дельта AY.4 . Он обнаружен также в 2 образцах из Львовщины, по 1 образцу - из Одессы, Днепра и Херсонской области", - сообщили ученые.
В Институте подчеркивают, что и "материнский" и мутированные штаммы распространяются гораздо быстрее, чем самый первый штамм, пришедший из Уханя в 2019 году.
В целом в мире дельту обнаруживают в 97% образцов, принимаемых на исследования.
"Это беспрецедентно, ведь до сих пор ни один штамм ковида не имел такого тотального доминирования на планете", - отметили исследователи.
- Напомним, ранее в Национальной академии наук Украины заявили, что пик смертности от COVID-19 в стране уже пройден.
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