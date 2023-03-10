Об этом сообщает Еспресо.

Церемония награждения или обнародования победителей Шевченковской премии на протяжении многих лет проходила не позднее 9 марта, как правило, именно в этот день в честь рождения украинского писателя. Так было и в начале полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году.

В этом году указ Владимир Зеленский на этот счет не был обнародован, равно как и никакой информации по этому поводу. В то же время пресс-служба президента Украины сообщила о встречах с деятелями культуры и искусства. Украинский лидер поблагодарил всех художников, которые помогают - "кто в окопах отдает свою жизнь этому, а также всем тем, кто за границей помогал дипломатии и журналистике создавать волну поддержки".

"В 209-ю годовщину со дня рождения украинского писателя, художника и мыслителя Тараса Шевченко встретился с деятелями культуры и искусства. Во время встречи обсудили пути углубления взаимодействия между государством и представителями культурной сферы. Важно продолжать культурную, просветительскую работу, которая способствовала бы усилению поддержки Украины со стороны наших партнеров и всего мира. (Президент Украины Владимир Зеленский, – ред.) предложил наработать рекомендации и необходимые шаги, которые должны быть поддержаны со стороны государства", – говорится в заявлении.

Последняя информация от Комитета по Шевченковской премии была обнародована после третьего тура конкурса, 15 февраля , тогда путем тайного голосования были определены победители.

"По результатам конкурса Комитет подготовит и внесет президенту Украины представление о присуждении Национальной премии, а также проект соответствующего Указа президента Украины. После вступления в силу Указа президента Украины о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко на сайте Комитета будет обнародован перечень лауреатов", - писала пресс-служба.

Допущены к участию в третьем туре конкурса:

Литература

Авербух Александр Михайлович – книга стихов "Жидівський король". Представлено журналом "Ukrainian Literature: A Journal of Translation" (Канада).

Калитко Екатерина Александровна - книга стихов "Орден мовчальниць". Представлено Общественной организацией "Украинская ячейка Международного ПЭН-клуба".

Чередник Артем Александрович (Артем Чех) – роман "Хто ти такий?". Представлено Общественной организацией "Культурный капитал".

Литературоведение и искусствоведение

Жадько Виктор Алексеевич - книги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля". Представлено Музеем "Кобзаря" Т.Г. Шевченко г. Черкассы.

Назаренко Михаил Иосифович - книга "Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883." В двух частях. Представлено ООО "Издательство "Лаурус".

Тарнашинская Людмила Брониславовна – книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти". Представлено Институтом литературы им. Т.Г. Шевченко НАН Украины.

Публицистика, журналистика

Дубчак Ольга Петровна - книги "Слышать на украинском", "Видеть на украинском". Представлено Членкиней Комитета Гундоровой Т.И.

Казарин Павел Владимирович – книга "Дикий Запад Восточной Европы". Представлено ООО "Издательство "Виват".

Логвиненко Богдан Анатольевич (автор идеи), Носок Николай Михайлович (режиссер), Пилюгина Карина Александровна (продюсер) - документальный сериал "Деокупация". Представлено Общественной организацией "Украинер".

Портников Виталий Эдуардович – публицистика 2017-2022 годов. Представлено Председателем Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Макаровым Ю.В.

Музыкальное искусство

Компаниченко Тарас Викторович, Охримчук Сергей Михайлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Бережнюк Максим Павлович (исполнители) - группа "Хорея Казацкая" - аудиоальбом "Песни Украинской революции". Представлено Членом Комитета Войтенко В.М.

Петриченко Евгений Владимирович (композитор), Плиш Богдан Иосифович (главный дирижер Ансамбля классической музыки имени Бориса Лятошинского), Кононенко Ольга Ивановна (генеральный директор Государственной организации "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", исполнительная продюсер) - музыкальный альбом-диптих "КОЛЯДА- ТРИБЬЮТ". Представлено Государственной организацией "Национальное здание органной и камерной музыки Украины".

Визуальные искусства

Портной Виталий Иванович (художник) - серия работ "Анатомия Беспозвоночных". Представлено ООО "Дукат Арт".

Киноискусство

Горбач Марина Юрьевна (автор сценария и режиссер) - полнометражный игровой фильм "Клондайк". Представлено Национальным союзом кинематографистов Украины.

Зинченко Александр Николаевич (автор сценария), Лысенко Сергей Анатольевич (режиссер) – документальный сериал "Колапс. Как украинцы разрушили империю зла". Представлено Акционерным обществом "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Целик Ирина Андреевна (режиссер) - фильм "Земля голубая, как апельсин". Представлено членом Комитета Корниенко И.И. (Ирина Славинская).

Театральное искусство

Гнатковский Алексей Иванович (режиссер) – комедия Уильяма Шекспира "12 ночь, или Что себе хотите" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Представлено Ивано-Франковским национальным академическим драматическим театром имени Ивана Франко.

Захоженко Дмитрий Олегович (режиссер), Хорошко Алексей Евгеньевич (сценограф), Антоняк Мария Владимировна (художница по костюмам), Цимбалист Оксана Александровна, Сидорко Василий Васильевич (актеры) – спектакль "Филоктет. Античный рейв" по пьесам Софокла и Гайнера академического драматического театра имени Леси Украинки. Представлен Львовским академическим драматическим театром имени Леси Украинки.

Справочно. Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (Шевченковская премия) – государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Основана в 1961 году. Вручают премию ко дню рождения Тараса Шевченко (9 марта). Конкурс премии состоит из трех туров, на каждом этапе списки номинантов сокращаются.