В Украине впервые за многие годы 9 марта не определили лауреатов Шевченковской премии
Президент Украины впервые за многие годы 9 марта не обнародовал имена лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко
Об этом сообщает Еспресо.
Церемония награждения или обнародования победителей Шевченковской премии на протяжении многих лет проходила не позднее 9 марта, как правило, именно в этот день в честь рождения украинского писателя. Так было и в начале полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году.
В этом году указ Владимир Зеленский на этот счет не был обнародован, равно как и никакой информации по этому поводу. В то же время пресс-служба президента Украины сообщила о встречах с деятелями культуры и искусства. Украинский лидер поблагодарил всех художников, которые помогают - "кто в окопах отдает свою жизнь этому, а также всем тем, кто за границей помогал дипломатии и журналистике создавать волну поддержки".
"В 209-ю годовщину со дня рождения украинского писателя, художника и мыслителя Тараса Шевченко встретился с деятелями культуры и искусства. Во время встречи обсудили пути углубления взаимодействия между государством и представителями культурной сферы. Важно продолжать культурную, просветительскую работу, которая способствовала бы усилению поддержки Украины со стороны наших партнеров и всего мира. (Президент Украины Владимир Зеленский, – ред.) предложил наработать рекомендации и необходимые шаги, которые должны быть поддержаны со стороны государства", – говорится в заявлении.
Последняя информация от Комитета по Шевченковской премии была обнародована после третьего тура конкурса, 15 февраля , тогда путем тайного голосования были определены победители.
"По результатам конкурса Комитет подготовит и внесет президенту Украины представление о присуждении Национальной премии, а также проект соответствующего Указа президента Украины. После вступления в силу Указа президента Украины о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко на сайте Комитета будет обнародован перечень лауреатов", - писала пресс-служба.
Допущены к участию в третьем туре конкурса:
Литература
- Авербух Александр Михайлович – книга стихов "Жидівський король". Представлено журналом "Ukrainian Literature: A Journal of Translation" (Канада).
- Калитко Екатерина Александровна - книга стихов "Орден мовчальниць". Представлено Общественной организацией "Украинская ячейка Международного ПЭН-клуба".
- Чередник Артем Александрович (Артем Чех) – роман "Хто ти такий?". Представлено Общественной организацией "Культурный капитал".
Литературоведение и искусствоведение
- Жадько Виктор Алексеевич - книги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля". Представлено Музеем "Кобзаря" Т.Г. Шевченко г. Черкассы.
- Назаренко Михаил Иосифович - книга "Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883." В двух частях. Представлено ООО "Издательство "Лаурус".
- Тарнашинская Людмила Брониславовна – книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти". Представлено Институтом литературы им. Т.Г. Шевченко НАН Украины.
Публицистика, журналистика
- Дубчак Ольга Петровна - книги "Слышать на украинском", "Видеть на украинском". Представлено Членкиней Комитета Гундоровой Т.И.
- Казарин Павел Владимирович – книга "Дикий Запад Восточной Европы". Представлено ООО "Издательство "Виват".
- Логвиненко Богдан Анатольевич (автор идеи), Носок Николай Михайлович (режиссер), Пилюгина Карина Александровна (продюсер) - документальный сериал "Деокупация". Представлено Общественной организацией "Украинер".
- Портников Виталий Эдуардович – публицистика 2017-2022 годов. Представлено Председателем Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Макаровым Ю.В.
Музыкальное искусство
- Компаниченко Тарас Викторович, Охримчук Сергей Михайлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Бережнюк Максим Павлович (исполнители) - группа "Хорея Казацкая" - аудиоальбом "Песни Украинской революции". Представлено Членом Комитета Войтенко В.М.
- Петриченко Евгений Владимирович (композитор), Плиш Богдан Иосифович (главный дирижер Ансамбля классической музыки имени Бориса Лятошинского), Кононенко Ольга Ивановна (генеральный директор Государственной организации "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", исполнительная продюсер) - музыкальный альбом-диптих "КОЛЯДА- ТРИБЬЮТ". Представлено Государственной организацией "Национальное здание органной и камерной музыки Украины".
Визуальные искусства
- Портной Виталий Иванович (художник) - серия работ "Анатомия Беспозвоночных". Представлено ООО "Дукат Арт".
Киноискусство
- Горбач Марина Юрьевна (автор сценария и режиссер) - полнометражный игровой фильм "Клондайк". Представлено Национальным союзом кинематографистов Украины.
- Зинченко Александр Николаевич (автор сценария), Лысенко Сергей Анатольевич (режиссер) – документальный сериал "Колапс. Как украинцы разрушили империю зла". Представлено Акционерным обществом "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".
- Целик Ирина Андреевна (режиссер) - фильм "Земля голубая, как апельсин". Представлено членом Комитета Корниенко И.И. (Ирина Славинская).
Театральное искусство
- Гнатковский Алексей Иванович (режиссер) – комедия Уильяма Шекспира "12 ночь, или Что себе хотите" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Представлено Ивано-Франковским национальным академическим драматическим театром имени Ивана Франко.
- Захоженко Дмитрий Олегович (режиссер), Хорошко Алексей Евгеньевич (сценограф), Антоняк Мария Владимировна (художница по костюмам), Цимбалист Оксана Александровна, Сидорко Василий Васильевич (актеры) – спектакль "Филоктет. Античный рейв" по пьесам Софокла и Гайнера академического драматического театра имени Леси Украинки. Представлен Львовским академическим драматическим театром имени Леси Украинки.
Справочно. Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (Шевченковская премия) – государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Основана в 1961 году. Вручают премию ко дню рождения Тараса Шевченко (9 марта). Конкурс премии состоит из трех туров, на каждом этапе списки номинантов сокращаются.
- 30 ноября 2022 объявили краткий список претендентов на Шевченковскую премию - 2023, в частности в списке Любко Дереш, Виталий Портников, Мария Бурмака, фильм "Клондайк" и другие.
- 19 января состоялся второй тур конкурса художественных произведений на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году.
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