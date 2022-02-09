В Украине впервые выпустили бензин А-98
Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода частная компания "Укртатнафта" впервые в истории выпустила украинский бензин марки А-98
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Бензин премиального качества марки А-98-Евро5-Е0 в количестве 2 тыс. тонн готов к отгрузке на АЗС. Топливо изготовлено в полном соответствии с ДСТУ 7687: 2015 и требованиями Технического регламента. Эта марка бензина отвечает жестким эксплуатационным требованиям и экологическим стандартам стран ЕС", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в начале февраля 2022 г. на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода изготовлен бензин с октановым числом 98 - впервые в истории отечественной нефтепереработки.
В компании уточнили, что возможность изготовить бензин столь высокого качества появилась благодаря технической модернизации Укртатнафты.
- Напомним, что розничные цены на бензин и дизтопливо в Украине 7 февраля 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем 4 февраля снова повысились, цена автогаза не изменилась.
- Минэкономики повысило предельную цену на бензин на февраль на 1,59 грн/л, на дизтопливо - на 1,46 грн/л согласно формуле цены в порту Роттердам, стоимости доставки и наценки АЗС.
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