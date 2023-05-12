Об этом сообщили в пятницу, 12 мая, в telegram-канале СБУ.

"Таким образом, суд и сами фигуранты полностью подтвердили доказательную базу, собранную сотрудниками СБУ. Они осуждены по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года, а также запретил на 1 год занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

В СБУ напомнили, что фигуранты публично восхваляли захват части территории Украины и "раздували" межрелигиозную рознь в регионе в пользу РФ.

По данным расследования, епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал подрывную деятельность против Украины.

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Добавляется, что для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии и оккупации восточных и южных территорий Украины, в частности АР Крым.

Указания из России поступали в виде письменных циркуляров, а также в ходе личных встреч на территории РФ. К преступной деятельности епископ привлек секретаря епархии.

"По их поручению в церквях религиозной общины людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора. В этих книгах российские "авторы" подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим", - отмечает СБУ.

Также в сообщении добавляется, что во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество пророссийских печатных материалов и документы с поличным с московскими "кураторами".