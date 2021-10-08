В Украине впервые установили требования к качеству мобильного интернета

Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила в Facebook.



Согласно сообщению, в Украине впервые установлены технические показатели качества мобильного интернета.



"Благодаря четким требованиям качества мобильной связи операторы улучшат покрытие по всей территории страны. Украинцы при любых условиях смогут получить качественный уровень мобильной связи в селах и городах", - говорится в сообщении.



В пресс-службе добавили, что установление этих требований разовьет сеть, улучшит качество услуг для украинских и повысит конкуренцию между операторами.

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