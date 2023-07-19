В Украине впервые провели трансплантацию костного мозга ребенку с остеопетрозом
Специалисты в больнице "Охматдет" впервые в Украине провели трансплантацию костного мозга ребенку с остеопетрозом. Донором для нее стал молодой парень из Польши
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Отмечается, что 5-летней пациентке Ангелине в 2022 году был поставлен диагноз - мраморная болезнь.
"Это редкое врожденное заболевание встречается у одного ребенка на миллион и приводит к чрезмерному уплотнению костей. Как следствие - нарушение функции органов чувств, неврологических расстройств, ряда других осложнений и прогрессирующей инвалидизации", - пояснили в Минздраве.
По информации Министерства, единственным радикальным методом лечения, который дает шанс остановить прогрессирование заболевания, является трансплантация стволовых гемопоэтических клеток.
"Но никто из семьи не подошел Ангелине как донор. Совместимые клетки начали искать в украинском и мировом реестрах доноров костного мозга. Донором для Ангелинки согласился стать молодой парень из Польши", - говорится в сообщении.
Фото: МОЗ
Специалисты из "Охматдета" успешно провели трансплантацию костного мозга. В среду, 19 июля, Ангелину уже выписали из больницы. Ребенок ждет реабилитация и восстановление после тяжелого лечения.
- В детской больнице "Охматдет" в столице прооперировали 13-летнего Ивана , мальчик получил осколочное ранение во время атак на Херсонщину
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.64
Покупка 36.64Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.94
- Актуальное
- Важное