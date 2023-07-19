В Украине впервые провели трансплантацию костного мозга ребенку с остеопетрозом

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что 5-летней пациентке Ангелине в 2022 году был поставлен диагноз - мраморная болезнь.

"Это редкое врожденное заболевание встречается у одного ребенка на миллион и приводит к чрезмерному уплотнению костей. Как следствие - нарушение функции органов чувств, неврологических расстройств, ряда других осложнений и прогрессирующей инвалидизации", - пояснили в Минздраве.

По информации Министерства, единственным радикальным методом лечения, который дает шанс остановить прогрессирование заболевания, является трансплантация стволовых гемопоэтических клеток.

"Но никто из семьи не подошел Ангелине как донор. Совместимые клетки начали искать в украинском и мировом реестрах доноров костного мозга. Донором для Ангелинки согласился стать молодой парень из Польши", - говорится в сообщении.

Фото: МОЗ

Специалисты из "Охматдета" успешно провели трансплантацию костного мозга. В среду, 19 июля, Ангелину уже выписали из больницы. Ребенок ждет реабилитация и восстановление после тяжелого лечения.