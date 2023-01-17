В Украине впервые приватизировали морской порт
В Украине впервые в истории успешно приватизирован морской порт. Речь идет об "Усть-Дунайске" в Одесской области, который приобрели за 201 млн гривен
Об этом по итогам аукциона сообщил Фонд госимущества.
"Финальное предложение за порт "Усть-Дунайск" в 3,3 раза превысило стартовую цену, которая составляла 60 миллионов гривен. Такого результата удалось достичь благодаря значительной конкуренции среди предпринимателей – за порт соревновались 8 инвесторов", - говорится в сообщении.
В Фонде отметили, что победитель аукциона должен оплатить стоимость лота в течение 20 рабочих дней.
"Ожидаем поступления в бюджет в поддержку наших Сил Обороны", - говорится в сообщении.
В правительственной организации отметили, что "Усть-Дунайск" имеет большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия.
Порт состоит из трех активов: самого порта в Вилковом Одесской области, портопункта "Килия" в одноименном городе и базы обслуживания лихтеровозов на острове Шабаш. Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы производятся в портопункте "Килия", расположенном на 54 км реки Дунай. Из-за полномасштабной войны порт работает всего на 5% своих мощностей.
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