Об этом по итогам аукциона сообщил Фонд госимущества.

"Финальное предложение за порт "Усть-Дунайск" в 3,3 раза превысило стартовую цену, которая составляла 60 миллионов гривен. Такого результата удалось достичь благодаря значительной конкуренции среди предпринимателей – за порт соревновались 8 инвесторов", - говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что победитель аукциона должен оплатить стоимость лота в течение 20 рабочих дней.

"Ожидаем поступления в бюджет в поддержку наших Сил Обороны", - говорится в сообщении.

В правительственной организации отметили, что "Усть-Дунайск" имеет большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия.

Порт состоит из трех активов: самого порта в Вилковом Одесской области, портопункта "Килия" в одноименном городе и базы обслуживания лихтеровозов на острове Шабаш. Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы производятся в портопункте "Килия", расположенном на 54 км реки Дунай. Из-за полномасштабной войны порт работает всего на 5% своих мощностей.

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