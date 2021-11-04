В Украине впервые конфисковали автомобиль за неуплаченные штрафы
Правоохранители впервые в Украине конфисковали автомобиль за неуплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.
"Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. Два эпизода", - написал Гайченко.
Он отметил, что нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии.
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