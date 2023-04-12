Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Эндокапсула – это камера в виде капсулы. Технология позволяет увидеть слизистую оболочку тонкого кишечника, поскольку другими методами исследований увидеть ее изменения невозможно", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что капсулу можно использовать для исследований кишечника детей от 2 лет.

Во время исследования маленький пациент может ходить, бегать, прыгать, играть, или сидеть или лежать.

Через час после проглатывания эндокапсулы можно пить, а через три – есть.

Эндокапсулы – это безболезненный и безопасный для пациента метод обследования.

Капсула одноразовая, во время исследования она проходит самостоятельно желудочно-кишечный тракт и выходит естественным путем.