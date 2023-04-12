В Украине впервые использовали эндокапсулу для обследования кишечника ребенка
Специалисты Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" впервые в Украине применили эндокапсулу для обследования слизистой тонкого кишечника
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
"Эндокапсула – это камера в виде капсулы. Технология позволяет увидеть слизистую оболочку тонкого кишечника, поскольку другими методами исследований увидеть ее изменения невозможно", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что капсулу можно использовать для исследований кишечника детей от 2 лет.
Во время исследования маленький пациент может ходить, бегать, прыгать, играть, или сидеть или лежать.
Через час после проглатывания эндокапсулы можно пить, а через три – есть.
Эндокапсулы – это безболезненный и безопасный для пациента метод обследования.
Капсула одноразовая, во время исследования она проходит самостоятельно желудочно-кишечный тракт и выходит естественным путем.
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