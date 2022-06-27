Об этомнаписал Офис генерального прокурора в Facebook.

В Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации пострадали уже более 953 детей. По состоянию на утро 27 июня 2022 года официальное количество погибших детей не изменилось – 339. Но возросло количество раненых – более 614.

Эти цифры не окончательны, поскольку в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях пока установить их довольно сложно.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 335, Харьковской – 179, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 57, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 31, Сумской – 17.

Отмечается, что 26 июня вооруженные силы РФ совершили ракетные обстрелы Шевченковского района Киева. Ранения получила малолетняя девочка, которую спасатели извлекли из-под завалов жилого дома.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженные силы РФ повредили 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью.

Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека. В частности, спасатели извлекли из-под завалов семилетнего ребенка. Врачи прооперировали девочку и сообщили, что она находится в стабильном состоянии.

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