В Украине возросло количество COVID-больных за сутки: зафиксировали более 12 тыс. случаев

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 532 357 человек;

выздоровели – 3 133 970 человек;

летальных исходов 89 901;

проведено ПЦР-тестирований – 16 199 355.

За сутки 8 декабря в Украине:

зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1078, медработников – 194);

178 796 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 69 267 человек, полностью иммунизированы – 109 529 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 449 человек;

летальных исходов – 465;

выздоровели – 24 547 человек.

В общей сложности проведено 26 126 460 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1198;

Винницкая область – 488;

Волынская область – 493;

Днепропетровская область – 471;

Донецкая область – 574;

Житомирская область – 640;

Закарпатская область – 503;

Запорожская область – 570;

Ивано-Франковская область – 529;

Киевская область – 484;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 146;

Львовская область – 745;

Николаевская область – 359;

Одесская область – 1232;

Полтавская область – 537;

Ривненская область – 346;

Сумская область – 288;

Тернопольская область – 306;

Харьковская область – 566;

Херсонская область – 137;

Хмельницкая область – 538;

Черкасская область – 496;

Черновицкая область – 155;

Черниговская область – 436.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb