В Украине возросло количество COVID-больных за сутки: зафиксировали более 12 тыс. случаев
В Украине за минувшие сутки, 8 декабря, зафиксировали 12 376 случаев коронавируса, из них детей - 1078, медработников - 194
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 532 357 человек;
- выздоровели – 3 133 970 человек;
- летальных исходов 89 901;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 199 355.
За сутки 8 декабря в Украине:
- зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1078, медработников – 194);
- 178 796 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 69 267 человек, полностью иммунизированы – 109 529 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 449 человек;
- летальных исходов – 465;
- выздоровели – 24 547 человек.
В общей сложности проведено 26 126 460 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1198;
Винницкая область – 488;
Волынская область – 493;
Днепропетровская область – 471;
Донецкая область – 574;
Житомирская область – 640;
Закарпатская область – 503;
Запорожская область – 570;
Ивано-Франковская область – 529;
Киевская область – 484;
Кировоградская область – 139;
Луганская область – 146;
Львовская область – 745;
Николаевская область – 359;
Одесская область – 1232;
Полтавская область – 537;
Ривненская область – 346;
Сумская область – 288;
Тернопольская область – 306;
Харьковская область – 566;
Херсонская область – 137;
Хмельницкая область – 538;
Черкасская область – 496;
Черновицкая область – 155;
Черниговская область – 436.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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