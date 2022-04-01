В Украине возродили военную прокуратуру
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что во время войны институции должны быть переориентированы, поэтому в Украине возродили военную прокуратуру
Об этом она написала в фейсбуке .
"Мы с вами живем в военное время. Следовательно, и жить должны по-военному. Значит, наши институции должны быть переориентированы под реальную жизнь, а не руководствоваться законами мирного времени. Хочу поблагодарить народных депутатов Украины за доверие в этом вопросе - мы воскресили военную прокуратуру", - подчеркнула генпрокурор.
По словам Ирины Венедиктовой, во время войны прокуроры должны иметь полное и безоговорочное право находиться на линии огня для поиска и сохранения доказательств российской агрессии. Также они будут поддерживать правопорядок в воинских частях и обеспечат соблюдение прав украинских военных.
"Многие военные прокуроры получили не только высшее юридическое образование, но и военную подготовку. Их знания и опыт обязательно помогут приблизить мир и нашу победу", - отметила Ирина Венедиктова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное