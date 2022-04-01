В Украине возродили военную прокуратуру

Об этом она написала в фейсбуке .



"Мы с вами живем в военное время. Следовательно, и жить должны по-военному. Значит, наши институции должны быть переориентированы под реальную жизнь, а не руководствоваться законами мирного времени. Хочу поблагодарить народных депутатов Украины за доверие в этом вопросе - мы воскресили военную прокуратуру", - подчеркнула генпрокурор.



По словам Ирины Венедиктовой, во время войны прокуроры должны иметь полное и безоговорочное право находиться на линии огня для поиска и сохранения доказательств российской агрессии. Также они будут поддерживать правопорядок в воинских частях и обеспечат соблюдение прав украинских военных.



"Многие военные прокуроры получили не только высшее юридическое образование, но и военную подготовку. Их знания и опыт обязательно помогут приблизить мир и нашу победу", - отметила Ирина Венедиктова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb