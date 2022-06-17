В Украине возобновят спортивные соревнования без зрителей
Кабинет Министров поручил возобновить в Украине проведение спортивных соревнований без зрителей
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Решение касается и чемпионата Украины по футболу.
"УПЛ и другие национальные чемпионаты возвращаются в Украину! Кабмин поручил возобновить организацию и проведение спортивных соревнований в Украине в условиях военного положения. Из соображений безопасности команды будут играть без зрителей", - заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Минспорта в сотрудничестве с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Министерством экономики, Национальной полицией, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и местными военными администрациями начинает готовиться к новому спортивному сезону.
"Соревнования возобновляются для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд Украины по видам спорта для участия в главных международных спортивных соревнованиях. Во время их проведения должны соблюдаться условия безопасности, предусмотренные законодательством о военном положении", - говорится в сообщении.
В конце прошлого месяца Минспорта своим приказом уже разрешило проводить в отдельных местностях Украины всеукраинские спортивные состязания без зрителей.
- 31 мая стало известно, что Министерство молодежи и спорта, несмотря на полномасштабную войну с Россией, разрешило проводить в Украине спортивные соревнования.
- Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в августе в Украине возобновятся футбольные турниры.
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