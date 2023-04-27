В Украине возобновят работу 35 комплексов фиксации автонарушений. Адреса

Об этом сообщил заместитель руководителя департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Возобновят работу 35 комплексов автоматической фиксации правонарушений (работавших до полномасштабного вторжения рашистов), а в городе Днепре и Кременчуге заработают 4 новых прибора контроля. Всего начнут работу 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений", - отметил Белошицкий.

Комплексы будут работать на фиксацию превышения скорости на дорогах. В целом, приборы возобновят работу в девяти городах и шести областях Украины. В частности, во Львове, Ивано-Франковске, Мукачево, Черновцах, Киеве, Полтаве, Кременчуге, Житомире, Черкассах, а также во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Ривненской, Киевской, Винницкой и Кировоградской областях.

Больше всего систем автофиксирования вернутся к работе на Львовщине - 11. Во Львове начнут работать всего две точки фиксации - на ул. Василия Стуса, 39, направлен в сторону проспекта Червоной Калины и на ул. Владимира Великого, 18, в сторону ул. Стрыйской.

Львовская область

на 490 км + 400 автодороги М-06 направление прибора - г. Буск (ограничение скорости 50 км/ч)

на 137 км + 971 автодороги М-09 направление прибора - г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 12 км + 514 автодороги М-10-01 направление прибора - г. Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км + 360 автодороги М-10-01 направление прибора - с. Рясно-Русское (ограничение скорости 50 км/ч)

на 552 км + 486 автодороги М-06 направление прибора - г. Зубра (ограничение скорости 90 км/ч)

на 523 км + 260 автодороги М-06 направление прибора - г. Чоп (ограничение скорости 50 км/ч)

на 528 км + 459 автодороги М-06 направление прибора - г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 528 км + 459 автодороги М-06 направление прибора - г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

на 541 км + 451 автодороги М-06 направление прибора - с. Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч)

на 510 км + 120 автодороги М-06 направление прибора - г. Запытов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 53 км + 580 автодороги М-10 направление прибора - пгт Краковец (ограничение скорости 50 км/ч)

Ивано-Франковск

ул. Евгения Коновальца, 411, направление прибора - ул. Довбуша (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Евгения Коновальца, 320, направление прибора - ул. Светлая (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Тисменицкая, 311, направление прибора на въезд в город (ограничение скорости 50 км/ч)

Мукачево

ул. Великогорная, 51, направление прибора - ул. Томаша Масарика (ограничение скорости 50 км/ч)

Черновцы

ул. Винниченко, 97, направление прибора - ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч)

Житомир

Чудновский мост, направление прибора - ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч)

Киев

просп. Голосеевский, 96, направление прибора - ул. Выставочная (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора - просп. Червоной Калины (ограничение скорости 50 км/ч)

Кременчуг

ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора - ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч)

Запускаются впервые:

ул. Вадима Пугачева, 6-Д, направление прибора - ул. Александра Корпана (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Полтавский, 265, направление прибора - ул. Горлиса-Горского (ограничение скорости 50 км/ч)

Полтава

ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора - ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Героев АТО, 31, направление прибора - ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч)

Черкассы

ул. Благовестная, 341/40, направление прибора - ул. Криваловская (ограничение скорости 50 км/ч)

Днепр

Запускаются впервые:

ул. Набережная Заводская, 64, направление прибора - просп. Свободы (ограничение скорости 70 км/ч)

ул. Набережная Победы, 38-А, направление прибора - пешеходный мост (ограничение скорости 70 км/ч)

Ривненская область

на 371 км + 971 автодороги М-06 направление прибора - г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

Полный список камер фотофиксации правонарушений можно просмотреть здесь .

Волынская область

на 129 км + 788 автодороги М-19 направление прибора - г. Ковель (ограничение скорости 50 км/ч)

на 82 км + 575 автодороги Н-22 направление прибора - г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

Ивано-Франковская область

на 227 км + 233 автодороги Н-09 направление прибора - с. Татаров (ограничение скорости 50 км/ч)

Винницкая область

на 404 км + 640 автодороги М-30 направление прибора - г. Умань (ограничение скорости 50 км/ч)

Киевская область

на 35 км + 240 автодороги М-05 направление прибора - г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 14 км + 016 автодороги Р-01 направление прибора - г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 26 км + 050 автодороги Н-01 направление прибора - г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 101 км + 400 автодороги М-03 направление прибора - г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

Кировоградская область

на 253 км + 462 автодороги М-05 направление прибора - г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

Полный список камер фотофиксации правонарушений можно просмотреть здесь .