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Обновлено

В Украине возобновят работу 35 комплексов фиксации автонарушений. Адреса

27 апреля, 2023 четверг
11:11
Общество

С 28 апреля на дорогах ряда областей и городов Украины возобновят работу 35 комплексов фотофиксации нарушений ПДД. Больше всего их заработает на Львовщине

Об этом сообщил заместитель руководителя департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Возобновят работу 35 комплексов автоматической фиксации правонарушений (работавших до полномасштабного вторжения рашистов), а в городе Днепре и Кременчуге заработают 4 новых прибора контроля. Всего начнут работу 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений", - отметил Белошицкий.

Комплексы будут работать на фиксацию превышения скорости на дорогах. В целом, приборы возобновят работу в девяти городах и шести областях Украины. В частности, во Львове, Ивано-Франковске, Мукачево, Черновцах, Киеве, Полтаве, Кременчуге, Житомире, Черкассах, а также во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Ривненской, Киевской, Винницкой и Кировоградской областях.

Больше всего систем автофиксирования вернутся к работе на Львовщине - 11. Во Львове начнут работать всего две точки фиксации - на ул. Василия Стуса, 39, направлен в сторону проспекта Червоной Калины и на ул. Владимира Великого, 18, в сторону ул. Стрыйской.

Львовская область

  • на 490 км + 400 автодороги М-06 направление прибора - г. Буск (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 137 км + 971 автодороги М-09 направление прибора - г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 12 км + 514 автодороги М-10-01 направление прибора - г. Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 3 км + 360 автодороги М-10-01 направление  прибора - с. Рясно-Русское (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 552 км + 486 автодороги М-06 направление прибора - г. Зубра (ограничение скорости 90 км/ч)
  • на 523 км + 260 автодороги М-06 направление  прибора - г. Чоп (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 528 км + 459 автодороги М-06 направление прибора - г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 528 км + 459 автодороги М-06 направление прибора - г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 541 км + 451 автодороги М-06 направление прибора - с. Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 510 км + 120 автодороги М-06 направление прибора - г. Запытов (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 53 км + 580 автодороги М-10 направление прибора - пгт Краковец (ограничение скорости 50 км/ч)

Ивано-Франковск

  • ул. Евгения Коновальца, 411, направление прибора - ул. Довбуша (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Евгения Коновальца, 320, направление прибора - ул. Светлая (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Тисменицкая, 311, направление прибора на въезд в город (ограничение скорости 50 км/ч)

Мукачево

  • ул. Великогорная, 51, направление прибора - ул. Томаша Масарика (ограничение скорости 50 км/ч)

Черновцы

  • ул. Винниченко, 97, направление прибора - ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч)

Житомир

  • Чудновский мост, направление прибора - ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч)

Киев

  • просп. Голосеевский, 96, направление прибора - ул. Выставочная (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора - просп. Червоной Калины (ограничение скорости 50 км/ч)

Кременчуг

  • ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора - ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч)

Запускаются впервые:

  • ул. Вадима Пугачева, 6-Д, направление прибора - ул. Александра Корпана (ограничение скорости 50 км/ч)
  • просп. Полтавский, 265, направление прибора - ул. Горлиса-Горского (ограничение скорости 50 км/ч)

Полтава

  • ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора - ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Героев АТО, 31, направление прибора - ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч)

Черкассы

  • ул. Благовестная, 341/40, направление прибора - ул. Криваловская (ограничение скорости 50 км/ч)

Днепр

Запускаются впервые:

  • ул. Набережная Заводская, 64, направление прибора - просп. Свободы (ограничение скорости 70 км/ч)
  • ул. Набережная Победы, 38-А, направление прибора - пешеходный мост (ограничение скорости 70 км/ч)

Ривненская область

  • на 371 км + 971 автодороги М-06 направление прибора - г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

Полный список камер фотофиксации правонарушений можно просмотреть здесь .

Волынская область

  • на 129 км + 788 автодороги М-19 направление прибора - г. Ковель (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 82 км + 575 автодороги Н-22 направление прибора - г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

Ивано-Франковская область

  • на 227 км + 233 автодороги Н-09 направление прибора - с. Татаров (ограничение скорости 50 км/ч)

Винницкая область

на 404 км + 640 автодороги М-30 направление прибора - г. Умань (ограничение скорости 50 км/ч)

Киевская область

  • на 35 км + 240 автодороги М-05 направление прибора - г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 14 км + 016 автодороги Р-01 направление прибора -  г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 26 км + 050 автодороги Н-01 направление прибора - г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 101 км + 400 автодороги М-03 направление прибора - г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

Кировоградская область

  • на 253 км + 462 автодороги М-05 направление прибора - г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

Полный список камер фотофиксации правонарушений можно просмотреть здесь .

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