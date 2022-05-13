В Украине возобновляется производство автомобилей Skoda

Об этом сообщает официальный сайт автокомпании Skoda .

Находящийся в Закарпатье завод "Еврокар" заработает уже в июне. Официальный дистрибьютор возобновил приём заказов на автомобили Skoda.

"Официальный срок поставки будет составлять до 280 дней, однако фактически он будет зависеть от количества заказов в очереди и может быть меньше. Для приобретения также доступны автомобили на складе, которые были в наличии до 24 февраля", - отметили на сайте компании.

В апреле прошлого года Беларусь запретила ввоз в страну товаров производства Skoda и Nivea, отказавшихся спонсировать ЧМ по хоккею, который должен состояться весной 2021 года в Минске.

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