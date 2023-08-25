В Украине возобновили публичный доступ в Реестр арестованных активов

Об этом во время пресс-конференции сообщила глава Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Елена Дума, передает Укринформ .

Отмечается, что Единый государственный реестр активов – это комплексная база данных обо всех активах, арестованных правоохранителями и судами по уголовным делам. В нем содержится не только информация об активах, находящихся в управлении АРМА, но и вообще о всех арестованных активах. Сведения о них поступают из государственных реестров и баз данных, в первую очередь Реестра судебных решений. Информация там упорядочена по категориям: движимое и недвижимое имущество, транспорт, корпоративные права, интеллектуальная собственность, денежные средства, имущественные комплексы.

По словам главы АРМА, реестр позволяет узнать информацию о состоянии тех или иных активов: когда на них был наложен арест, кто расследует уголовное дело, как АРМА управляет имуществом и так далее. То есть благодаря реестру можно в режиме онлайн отследить абсолютно все действия с активом: от его ареста до получения государством дохода из управления.

Дума подчеркнула, что система имеет открытую часть, доступную для каждого пользователя и закрытую, предназначенную для правоохранителей. Это предусмотрено законом. Публичный доступ к базе данных был ограничен из-за внедрения в Украине военного положения.

"Нами проверены тысячи записей, чтобы не допустить обнародования сведений о военных объектах, ограничена информация о наименовании и описании активов из сферы критической инфраструктуры. АРМА были проведены консультации со всеми уполномоченными органами и учтены их оговорки. И только после достижения полного консенсуса относительно возможности открытие Реестра, публичный доступ к нему наконец-то обеспечен", - рассказывает она.

По словам главы АРМА, несмотря на то, что каждый желающий может зайти в реестр и найти в нем необходимую информацию, доступ к данным о стратегических активах и объектах критической инфраструктуры останется закрытым.

Дума также рассказала, что общее количество записей об активах в Едином реестре составляет более 129 тыс., из них 36 тыс. записей касаются активов, переданных в управление АРМА, 829 записей касаются мероприятий по проведению оценки стоимости активов, 1144 записей о конкурсных отборах управляющих тому подобное.