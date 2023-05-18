Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Пока услуга будет доступна в городе Луцк Волынской области, а также в пределах десяти регионов: Львовская, Одесская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская, Закарпатская, Ривненская, Днепропетровская и Киевская области. В дальнейшем список регионов, где будет действовать такая услуга, в министерстве обещают расширять.

Как уточнили в Минюсте, возобновлена возможность подачи электронных заявлений в сфере госрегистрации прав в Госреестре прав на недвижимое имущество – на объекты недвижимого имущества, права собственности на которые возникли и зарегистрированы до 1 января 2013 года (т.е. до введения ДРРП в 2013 году).

Как зарегистрировать недвижимость онлайн

Чтобы зарегистрировать недвижимость онлайн, нужно:

на портале Дия выбрать услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество";

внести необходимую информацию и сканы документов;

подписать заявление электронной подписью.

После этого регистратор самостоятельно отправит запрос в бюро технической инвентаризации (БТИ), а затем внесет данные в реестр. О результате заявителя уведомят письмом на электронную почту.

Почему это важно

Регистрация недвижимости является подтверждением, что именно вы – законный собственник недвижимого имущества. Так что мошенники не смогут подделать документы и присвоить его себе. В условиях полномасштабной войны онлайн-регистрация имущества приобрела еще большую актуальность. Дело в том, что многие архивы БТИ, где сейчас хранится большинство сведений о недвижимости, уничтожили или разворовали оккупанты. Поэтому внесение сведений в электронный реестр поможет максимально обезопасить ваши данные.

В Минюсте отмечают, что такая информация никогда не потеряется и не будет уничтожена, в отличие от бумажных архивов.