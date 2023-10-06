В Украине возник дефицит рабочей силы из-за эмиграции и мобилизации

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за октябрь.

"Количество вакансий в дальнейшем росло как из-за сезонности, так и оживления экономики", - говорится в документе.

В то же время количество резюме снижалось, указывают в НБУ. Одной из возможных причин этого регулятор называет постепенное возобновление занятости украинцев. НБУ ссылается на результаты опроса "Рейтинга", согласно которым среди людей, что

имели работу до полномасштабного вторжения, доля неработающих снизилась до 25%.

Также НБУ указывает на ограниченное предложение рабочей силы из-за миграции и мобилизации.