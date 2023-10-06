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В Украине возник дефицит рабочей силы из-за эмиграции и мобилизации

6 октября, 2023 пятница
17:27
Экономика

В Украине наблюдается тенденция к ограниченному предложению рабочей силы, в частности из-за миграции и мобилизации. В то же время, спрос на работников растет

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за октябрь.

"Количество вакансий в дальнейшем росло как из-за сезонности, так и оживления экономики", - говорится в документе.

В то же время количество резюме снижалось, указывают в НБУ. Одной из возможных причин этого регулятор называет постепенное возобновление занятости украинцев. НБУ ссылается на результаты опроса "Рейтинга", согласно которым среди людей, что
имели работу до полномасштабного вторжения, доля неработающих снизилась до 25%.

Также НБУ указывает на ограниченное предложение рабочей силы из-за миграции и мобилизации.

  • Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что более 8 млн украинцев стали беженцами. Из них более 5 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.
  • 13 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о дальнейшей помощи украинским беженцам в ЕС.
  • 28 сентября ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2025 года.
Новости
Украина
НБУ
мобилизация
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