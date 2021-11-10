В Украине возможны веерные отключения электроэнергии в январе-феврале, - эксперт
Веерные отключения электроэнергии этого отопительного сезона возможны ближе к январю-февралю
Такой прогноз озвучил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Я считаю, что риск веерных отключений в Украине есть. Это будет ближе к январю-февралю. Потому что мы пока не имеем 100% уверенности, что будем получать импортную электроэнергию из Беларуси или России, хватит ли нам угля", — – сказал Попенко.
Он подчеркнул, что уже сейчас Украина вместо угля сжигает газ, и непонятно, будет ли такая возможность в начале следующего года.
"В течение двух месяцев мы будем испытывать огромные проблемы с поставкой электроэнергии по всей территории Украины. Потому что даже если мы привезем одновременно весь уголь — только для того, чтобы доставить его на все наши теплоэлектростанции, понадобится более двух месяцев", — прогнозирует эксперт.
- Украина 2 ноября активировала аварийную помощь по энергосистеме Беларуси. Ориентировочный объем аварийной помощи составил около 3500 МВт/час.
- Впоследствии, 6 ноября, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. В Минэнерго Беларуси заявили, что поставки будут производиться в течение ноября.
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