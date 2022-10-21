В Украине возможны перебои с тепло- и водоснабжением, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о возможных перебоях с водой и теплом в Украине
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.
"Очевидным является факт, что российский террор продолжится. Это касается не только энергосистемы, но и объектов водоснабжения и теплоснабжения. Перебои возможны, а потому все должны быть готовы. Сделать запас технической и питьевой воды. Иметь теплые вещи. Батарейки, фонарики, повербанки", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр сообщил, что на этой неделе в Украине начинается отопительный сезон. В настоящее время с теплом частично больницы, школы и другие социальные объекты, другие уже подключаются.
"Хочу отдельно обратиться к представителям местных властей с напоминанием и призывом так же экономно подходить к потреблению энергоресурсов. Правительство не повышало тарифы на газ и дало возможность закупить его по льготной цене. Но это не значит, что за этот газ никто не платит. Поэтому экономия и еще раз экономия. Электроэнергии, газа, тепла. Все это важно для победы на энергетическом фронте", – просит Шмыгаль.
Также премьер-министр Украины отметил важность оплаты коммунальных услуг.
"Каждая ваша гривна – это своевременный ремонт, дополнительное оборудование, возможность поставлять свет, воду и тепло в каждый дом. Правительство не повышало тарифов. Мы не отменяли и не планируем отменять программу субсидий. Расширенные программы помощи переселенцам и тем, кто предоставил им убежище. Поэтому просьба ответственно подходить к вопросу оплаты коммунальных услуг", - добавил Шмыгаль.
- В Украине уничтожено более 400 объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих теплоснабжение и снабжение горячей водой.
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