В Украине возможны перебои с тепло- и водоснабжением, - Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

"Очевидным является факт, что российский террор продолжится. Это касается не только энергосистемы, но и объектов водоснабжения и теплоснабжения. Перебои возможны, а потому все должны быть готовы. Сделать запас технической и питьевой воды. Иметь теплые вещи. Батарейки, фонарики, повербанки", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что на этой неделе в Украине начинается отопительный сезон. В настоящее время с теплом частично больницы, школы и другие социальные объекты, другие уже подключаются.

"Хочу отдельно обратиться к представителям местных властей с напоминанием и призывом так же экономно подходить к потреблению энергоресурсов. Правительство не повышало тарифы на газ и дало возможность закупить его по льготной цене. Но это не значит, что за этот газ никто не платит. Поэтому экономия и еще раз экономия. Электроэнергии, газа, тепла. Все это важно для победы на энергетическом фронте", – просит Шмыгаль.

Также премьер-министр Украины отметил важность оплаты коммунальных услуг.

"Каждая ваша гривна – это своевременный ремонт, дополнительное оборудование, возможность поставлять свет, воду и тепло в каждый дом. Правительство не повышало тарифов. Мы не отменяли и не планируем отменять программу субсидий. Расширенные программы помощи переселенцам и тем, кто предоставил им убежище. Поэтому просьба ответственно подходить к вопросу оплаты коммунальных услуг", - добавил Шмыгаль.

В Украине уничтожено более 400 объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих теплоснабжение и снабжение горячей водой.

В Киеве отопительный сезон для детсадов, школ, больниц и других социальных учреждений начался еще 7 октября. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, без переносов и изменений.

В течение почти двух недель Россия неоднократно атаковала украинские города крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе, пытаясь нанести повреждение энергетической инфраструктуре. Следовательно, по всей территории Украины 20 октября будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.

По состоянию на 12 октября Украина была готова к отопительному сезону более чем на 90%.

17 октября в столице развернули пункты обогрева и электроснабжения на случай российских атак, городу нужна помощь центральных властей.

18 октября Шмыгаль сообщил, что во время пика нагрузок потребление электричества в Украине выросло на 1,8%.

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