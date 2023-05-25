В Украине возможна легализация оружия, - МВД
Легализация оружия в Украине возможна при проведении учений по безопасному обращению. Само же оружие должно храниться в отдельных местах
Об этом сказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.
"Легализация оружия в Украине возможна в случае проведения учений по безопасному обращению. Само же оружие должно храниться в отдельных местах", - отметил Клименко.
По словам министра внутренних дел, в первую очередь это касается безопасного обращения с оружием.
"В каждой семье есть муж, жена, есть дети. И мы должны быть уверены, что их жизнь тоже в безопасности. После того как мы создадим соответствующие условия для хранения такого оружия и тренировок с таким оружием, например, тир, где будет храниться ваше огнестрельное оружие, тогда да", - подчеркнул Клименко.
Клименко подчеркнул, что оружие должно храниться в отдельном месте.
"Тогда мы сможем говорить о том, что наше общество к этому готово, что люди четко понимают, что нельзя носить оружие в местах скопления людей. Носить оружие там, где его могут похитить, где оно будет просто опасным", - сказал министр.
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