В Украине возможна легализация оружия, - МВД

Об этом сказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.

"Легализация оружия в Украине возможна в случае проведения учений по безопасному обращению. Само же оружие должно храниться в отдельных местах", - отметил Клименко.

По словам министра внутренних дел, в первую очередь это касается безопасного обращения с оружием.

"В каждой семье есть муж, жена, есть дети. И мы должны быть уверены, что их жизнь тоже в безопасности. После того как мы создадим соответствующие условия для хранения такого оружия и тренировок с таким оружием, например, тир, где будет храниться ваше огнестрельное оружие, тогда да", - подчеркнул Клименко.

Клименко подчеркнул, что оружие должно храниться в отдельном месте.

"Тогда мы сможем говорить о том, что наше общество к этому готово, что люди четко понимают, что нельзя носить оружие в местах скопления людей. Носить оружие там, где его могут похитить, где оно будет просто опасным", - сказал министр.

17 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников поддержал легализацию огнестрельного оружия для самозащиты.

23 февраля, 2022 года Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №5708 о праве на гражданское огнестрельное оружие







