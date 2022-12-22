В Украине возбуждено около 200 дел за незаконное распространение данных о локациях ВСУ
Украинские правоохранители открыли около 200 уголовных производств из-за противозаконного распространения информации о перемещении оружия и расположении ВСУ
Об этом сообщил начальник Департамента уголовно-правовой политики Офиса генпрокурора Алексей Бонюк во время профессионального обсуждения по теме: "Уголовная ответственность за распространение незаконной информации в интернете до и после начала полномасштабного вторжения", передает Укринформ
Алексей Бонюк проинформировал, что по состоянию на 22 декабря по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины уже зарегистрировано около 200 уголовных производств.
Он добавил, что треть из этих обвинительных актов уже направлена в суд.
- Напомним, СБУ задержала трех женщин, которые передавали врагу дислокации ВСУ, электрических подстанций и социальных объектов в Бахмуте и Торецке Донецкой области.
- Позже Офис Генпрокурора сообщал о том, что жителя Краматорска приговорили к 14 годам за решеткой за фото военных и правоохранительных объектов для нанесения ударов захватчиков.
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