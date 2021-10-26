В Украине восемь областей находятся в "красной" зоне карантина, еще пять могут попасть в список

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .

Так, к "красной" зоне отнесли:

Днепропетровскую;

Донецкую;

Запорожскую;

Одесскую;

Сумскую;

Херсонскую;

Ровенскую;

Николаевскую.

В свою очередь, в "оранжевой" зоне находятся больше всего украинских областей. В нее входят: Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

В "желтой" зоне находится четыре области:

Полтавская;

Кировоградская;

Закарпатская;

Винницкая.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил , что в ближайшее время в список "красной" зоны могут попасть новые регионы.

"На ближайшем заседании госкомиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в "красную" зону еще 5 областей: Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская область", - рассказал Ляшко.

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